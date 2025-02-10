Bốc thăm VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam dễ thở, U23 Thái Lan gặp khó

Đây được xem là bảng đấu vừa sức. U23 Saudi Arabia, với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, được đánh giá nhỉnh hơn, trong khi U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan có năng lực tương đồng với U23 Việt Nam. Cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp vì thế rộng mở cho đoàn quân áo đỏ.

Trong khi đó, lá thăm lại khiến U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu “tử thần” khi phải chạm trán U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc.