Bốc thăm VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam dễ thở, U23 Thái Lan gặp khó

02/10/2025 15:02

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 mang đến tin vui cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi U23 Việt Nam rơi vào bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Đây được xem là bảng đấu vừa sức. U23 Saudi Arabia, với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, được đánh giá nhỉnh hơn, trong khi U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan có năng lực tương đồng với U23 Việt Nam. Cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp vì thế rộng mở cho đoàn quân áo đỏ.

Trong khi đó, lá thăm lại khiến U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu “tử thần” khi phải chạm trán U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc.

u23_vn_sing_13.jpg

Theo thể thức, 16 đội được chia thành 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Giải đấu khép lại bằng trận chung kết ngày 25/1/2026.

U23 Việt Nam góp mặt tại VCK sau vòng loại hoàn hảo với 3 chiến thắng liên tiếp: 2-0 trước Bangladesh, 1-0 trước Singapore và 1-0 trước Yemen, giành ngôi đầu bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Đây cũng là lần thứ sáu liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam hiện diện tại sân chơi U23 châu Á, khẳng định sự ổn định và vị thế của mình trong khu vực.

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2026

Bảng A: Saudi Arabia, Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan

Bảng B: Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Li Băng

Bảng D: Iraq, Úc, Thái Lan, Trung Quốc

