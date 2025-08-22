Bốc thăm Grand Slam Mỹ mở rộng: Djokovic đối đầu tay vợt gốc Việt

Nếu vượt qua thử thách trẻ trung Learner Tien, tay vợt người Serbia có thể chạm trán Frances Tiafoe ở vòng 4, hạt giống số 4 Fritz ở tứ kết trước khi đối đầu Alcaraz tại bán kết.

Tay vợt 19 tuổi Learner Tien từng vô địch giải trẻ USTA Boys 18s khi mới 16 tuổi, được trao suất đặc cách dự Grand Slam Mỹ mở rộng nhờ thành tích đó. Anh là một trong những tài năng trẻ nhất tham dự giải đấu nam ở Flushing Meadows trong nhiều năm qua.

Ở nội dung nữ, hạt giống số 1 Sabalenka sẽ gặp Rebeka Masarova ở vòng đầu. Hành trình của cô có thể bao gồm tứ kết với á quân Cincinnati Jasmine Paolini, bán kết với Jessica Pegula, và chung kết với ĐKVĐ Wimbledon Iga Swiatek.

Hạt giống số 2 Swiatek vừa vô địch Cincinnati, sẽ mở màn gặp Emiliana Arango (Colombia) và có thể đối đầu Amanda Anisimova ở tứ kết – trận tái đấu sau chung kết Wimbledon áp đảo.

ĐKVĐ Roland Garros và là hạt giống số 3, Coco Gauff có thể chạm trán đồng hương là hạt giống số 6, ĐKVĐ Úc mở rộng - Madison Keys ở tứ kết, trước khi gặp Swiatek.

Venus Williams từng hai lần vô địch và với nhận suất đặc cách, cô sẽ trở lại Grand Slam đầu tiên kể từ sau vòng 1 Grand Slam Mỹ mở rộng 2023, đối đầu hạt giống số 11 Karolina Muchova.

Một số cặp đấu đáng chú ý khác: Naomi Osaka (hạt giống 23, từng vô địch 2 lần) gặp Greet Minnen (Bỉ); Victoria Mboko, tay vợt 18 tuổi người Canada vừa vô địch Montreal – danh hiệu WTA đầu tiên, sẽ gặp Barbora Krejcikova (từng 2 lần vô địch Grand Slam).

Tại Grand Slam Mỹ mở rộng cuối cùng khởi tranh vào Chủ Nhật (24-8), nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận thưởng 5 triệu USD.