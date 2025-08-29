Bốc thăm Champions League: PSG chạm trán các 'ông lớn' Anh

Champions League kịch tính ngay từ lễ bốc thăm. Ảnh: AI

Trong khi đó, đội từng 15 lần vô địch - Real Madrid sẽ gặp Manchester City và Liverpool, tạo nên loạt trận siêu kinh điển.

PSG cũng sẽ đối đầu các CLB Ngoại hạng Anh gồm Tottenham Hotspur và Newcastle United, cùng với Atalanta và Bayer Leverkusen. Đây là thể thức vòng bảng mới được áp dụng từ mùa trước, trong đó mỗi đội sẽ thi đấu 8 trận gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Real Madrid tiếp tục đụng độ Man City lần thứ 5 liên tiếp và sẽ hành quân đến sân Liverpool, nơi Trent Alexander-Arnold có màn “tái ngộ” CLB cũ sau khi rời Anfield để gia nhập Real ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.