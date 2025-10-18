Bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33: Nín thở chờ đối thủ của U23 Việt Nam

PV/VOV.VN| 18/10/2025 17:07

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào ngày 19/10, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố 4 nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam (hạng ba SEA Games 32), ĐKVĐ U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan.

Nhóm hạt giống số 2 gồm U23 Myanmar, U23 Malaysia và U23 Campuchia. Nhóm 3 gồm U23 Philippines, U23 Lào và U23 Singapore. Lễ bốc thăm chính thức cho tất cả các môn thi đấu tại SEA Games 2025 bao gồm cả bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ xác định được đối thủ của mình.

boc tham bong da nam sea games 33 nin tho cho doi thu cua u23 viet nam hinh anh 1
Phân nhóm bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33.

Các đội bóng sẽ bốc thăm vào 3 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết.

Các trận đấu của bảng A diễn ra tại Bangkok, trong khi bảng B và bảng C thi đấu tại một trong hai địa điểm là Songkhla hoặc Chiang Mai. Từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết đều được tổ chức tại Bangkok.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/boc-tham-bong-da-nam-sea-games-33-nin-tho-cho-doi-thu-cua-u23-viet-nam-post1238909.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/boc-tham-bong-da-nam-sea-games-33-nin-tho-cho-doi-thu-cua-u23-viet-nam-post1238909.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá Việt Nam
            Bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33: Nín thở chờ đối thủ của U23 Việt Nam
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO