Bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33: Nín thở chờ đối thủ của U23 Việt Nam

Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố 4 nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam (hạng ba SEA Games 32), ĐKVĐ U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan.

Nhóm hạt giống số 2 gồm U23 Myanmar, U23 Malaysia và U23 Campuchia. Nhóm 3 gồm U23 Philippines, U23 Lào và U23 Singapore. Lễ bốc thăm chính thức cho tất cả các môn thi đấu tại SEA Games 2025 bao gồm cả bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ xác định được đối thủ của mình.

Phân nhóm bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33.

Các đội bóng sẽ bốc thăm vào 3 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết.

Các trận đấu của bảng A diễn ra tại Bangkok, trong khi bảng B và bảng C thi đấu tại một trong hai địa điểm là Songkhla hoặc Chiang Mai. Từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết đều được tổ chức tại Bangkok.