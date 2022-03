Bóc phốt con gái ở bẩn, dân mạng trách ngược 'con hư tại bố'

Từng xuất hiện không ít bài bóc phốt về những căn phòng trọ, nhà ở bẩn bởi người ở đạt đến cảnh giới của sự lười biếng.

Mới đây, cư dân mạng lại được phen choáng váng với pha ở bẩn có số má của một cô gái. Điều đáng chú ý, người phốt cô gái ở bẩn lại chính là bố của cô.

Hình ảnh ghi lại, căn phòng của cô gái dù có diện tích không lớn lắm nhưng từ giường ngủ cho đến nhà vệ sinh, chỗ nào cũng ngồn ngộn quần áo, đồ dùng cá nhân, rác rưởi bày khắp nơi.