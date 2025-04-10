Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay

Tôi và bạn trai quen nhau đã 3 năm. Anh là trai Hà Nội, làm kế toán doanh nghiệp. Tôi là cô gái nông thôn lên phố, dạy tiếng Anh trong một trường tư thục. Ngoài giờ dạy trên trường, tôi dạy thêm ở trung tâm.

Anh là một trong số những học viên đầu tiên ở trung tâm mà tôi đứng lớp. Tôi ấn tượng với anh bởi sự chăm chỉ. Dù trời mưa bão, anh cũng không bao giờ tới lớp muộn hay xin nghỉ. Sau giờ học, anh thường nán lại nhờ tôi giải đáp thắc mắc. Cứ vậy, chúng tôi dần thân thiết rồi xác định quan hệ yêu đương.

Anh không đẹp trai, lại chỉ cao 1m67, hơn tôi 2cm. Hồi mới yêu anh, bạn bè của tôi thắc mắc: "Mày yêu ông ấy vì cái hộ khẩu Hà Nội à? Trai Hà Nội chắc chiều người yêu, hay tặng quà lắm nhỉ?".

Tôi cười trừ. Tôi biết rõ bạn trai mình là người kỹ tính cả trong chuyện chi tiêu. Anh tính toán kỹ các khoản thu - chi và luôn dặn tôi tiết kiệm, để dành tiền sau này mua nhà, mua xe.