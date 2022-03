Bóc giá outfit sinh viên 1 trường đại học, có người mang balo 200 triệu?

Your browser does not support the video tag.

"Bóc giá" outfit sinh viên ĐH FPT Cần Thơ (Nguồn: @daihocfptcantho)



Ví dụ như cô bạn đầu tiên xuất hiện trong clip, tuy chỉ mặc áo 250k, váy 150k nhưng cô bạn sẵn sàng xài giày 10 triệu, đeo vòng 3 triệu, dùng điện thoại 27 triệu... Tổng cộng giá trị các món đồ vào khoảng 53 triệu đồng.



Đến lượt nam sinh thứ 2 thì mọi thứ có vẻ bình dân hơn khi hầu hết mọi thứ anh chàng dùng đều là đồ si, đồ giá rẻ. Chẳng hạn như áo sơ mi 50k, áo thun 100k, quần 200k, giày dưới 1 triệu...