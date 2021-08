Bobby (iKON) đột ngột báo kết hôn, bạn gái bầu 8 tháng

Bobby tên thật là Kim Jiwon, sinh năm 1995, tại Mỹ. Tháng 1/2011, anh quay trở lại Hàn Quốc sau khi trúng tuyển làm thực tập sinh của YG Entertainment qua buổi thử giọng tại New York.

Dù không sở hữu ngoại hình điển trai, song Bobby vẫn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ vào cá tính và kỹ năng rap điêu luyện. Nam thần tượng cũng là quán quân của cuộc thi rap đình đám Show Me the Money mùa thứ 3 do Mnet sản xuất.

Trong sự nghiệp, nhóm nhạc nam iKON từng được công chúng yêu mến và giành được giải Daesang ca khúc của năm với bản hit Love Scenario. Riêng về phía Bobby, anh cũng nổi tiếng với nhiều ca khúc solo như U MAD, Holup...