BoA và những idol Kpop tuổi Hổ được kỳ vọng trong năm 2022

1. BoA

Nữ ca sĩ huyền thoại của Kpop đã có một năm 2021 khá bận rộn. Cô là giám khảo cho chương trình nổi tiếng Street Woman Fighter trên đài Mnet, xuất hiện trên chương trình tài liệu âm nhạc Legendary Stage Archive K (SBS) và phát hành đĩa đơn tiếng Nhật My Dear.

BoA đã mở đầu năm 2022 bằng việc ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc dự án đình đám mang tên GOT the Beat của SM Entertainment. Ca khúc Step Back của họ đang có màn lội ngược dòng và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Nhiều người hy vọng năm 2022 sẽ mở đầu thời kỳ hoàng kim thứ 2 của BoA.

2. TWICE Dahyun

Dahyun là một trong những thành viên với năng lượng tươi sáng và nhận được nhiều yêu mến trong nhóm nhạc nữ đình đám TWICE.

Năm vừa qua là một năm đáng chú ý với nhóm nữ nhà JYP khi đĩa đơn tiếng anh đầu tiên The Feels đạt được thành công rực rỡ. Dahyun cùng TWICE hiện đang chuẩn bị cho các buổi concert của họ Twice 4th World Tour III tại các thành phố lớn của Mỹ trong năm nay.