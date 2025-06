Bộ Y tế yêu cầu tiêu hủy hoàn toàn lô mỹ phẩm vi phạm quy định an toàn

Công ty này cũng bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam (nhãn hàng: Shin Nee) do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Cùng chung lỗi này là sản phẩm Super Shine Biocell Mask (nhãn hàng Episoo, số lô MFG12032025/L01), được sản xuất bởi Công ty cổ phần mỹ phẩm HNB (Long An) và tiếp thị ra thị trường bởi chính Shynh Beauty.

Sản phẩm muối tắm dừa & sữa gạo mang nhãn hiệu S-White, số lô DE024 (ngày sản xuất 9.4.2025 - hạn sử dụng: 9.4.2027), do Công ty TNHH dược - mỹ phẩm Neidi Việt Thái (TP.HCM) sản xuất; Công ty TNHH Shynh Beauty địa chỉ 194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM phân phối, bị thu hồi do ghi nhãn chứa nội dung gây hiểu nhầm là thuốc.

Sản phẩm này có số tiếp nhận phiếu công bố: 142695/21/CBMP-QLD, số lô: 24I0302, EXP 20270902. Nhà sản xuất là Hanacos Co., Ltd, Korea và do Công ty Shynh Beauty đưa ra thị trường.

Theo giới thiệu, Shynh Beauty là một trong những thương hiệu thuộc hệ sinh thái Shynh Group của Công ty cổ phần Tập đoàn Shynh Group. Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã nhiều lần xử phạt, buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm do có vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Đối với 3 sản phẩm trên, Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty Shynh Beauty và các công ty liên quan gửi thông báo thu hồi đến tất cả các điểm phân phối, kinh doanh, tiếp nhận hàng trả lại và tiến hành thu hồi trên toàn quốc.

Trong trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, các sản phẩm buộc phải tiêu hủy theo đúng quy định.