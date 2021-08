Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm soát quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19

Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngay từ đợt dịch đầu tiên cho đến đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4, Cục An toàn thực phẩm đã liên tục có các cảnh báo không có loại thực phẩm chức năng nào (gồm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học) có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị COVID-19 và đã xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo sai quy định.



Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm: