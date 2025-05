Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của Ngân Collagen

Ngân Collagen quảng cáo về sản phẩm kẹo giảm N-Collagen chanh plus. Ảnh chụp màn hình

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018, nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được giao cho địa phương quản lý, do đó ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý nghiêm và thông tin kịp thời cho người tiêu dùng.

Rà soát đặc biệt về nội dung liên quan đến các khuyến cáo về sức khỏe