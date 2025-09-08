Bộ Y tế xử phạt, buộc tiêu hủy 16 loại mỹ phẩm của một công ty chăm sóc sắc đẹp

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) được Cục Quản lý Dược ban hành ngày 8.8.

Theo quyết định, Cục Quản lý Dược cho biết Công ty cổ phần chăm sóc sức sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Tình tiết trên quy định tại: điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 124/2021/NĐCP ngày 28.12.2021 của Chính phủ.