Bộ Y tế xử phạt, buộc tiêu hủy 16 loại mỹ phẩm của một công ty chăm sóc sắc đẹp

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) được Cục Quản lý Dược ban hành ngày 8.8.
Theo quyết định, Cục Quản lý Dược cho biết Công ty cổ phần chăm sóc sức sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).
Tình tiết trên quy định tại: điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 124/2021/NĐCP ngày 28.12.2021 của Chính phủ.
Cùng đó tình tiết tăng nặng của công ty này là tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi.
Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần chăm sóc sức sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái 75 triệu đồng.
Cùng đó, Cục Quản lý Dược buộc công ty này tiêu hủy hoàn toàn 16 loại sản phẩm đang kinh doanh.
Các sản phẩm này đều được nhập khẩu hầu hết từ Thái Lan, Đức, Pháp... do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc... trong đó 2/3 là các sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.
Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 8.8.Cùng đó, Cục kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi 16 số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.