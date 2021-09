Bộ Y tế: Xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên hàng tuần cho người làm việc tại các chợ

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại. Khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được qui định trên Thẻ vào chợ và nộp Thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý chợ tại cổng vào chợ....

Trong công văn này, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn Hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đôn đốc UBND cấp tỉnh yêu cầu các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. Tổ chức truyền thông về các quy định phòng chống dịch tại Hướng dẫn. Phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung Hướng dẫn khi cần thiết.

