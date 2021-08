Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu đảm bảo oxy y tế cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19

Đặc biệt ở tầng điều trị 2, Bộ Y tế đã nhiều lần "nhắc đi nhắc lại" phải đảm bảo oxy cho tầng điều trị này- đây là tầng điều trị tối quan trọng vì nếu làm tốt công tác điều trị tại đây sẽ hạn chế được nguy cơ bệnh nhân diễn tiến nặng phải chuyển lên tầng điều trị 3 cũng như nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Mới đây, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc trực tuyến vối 26 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế trong cả nước. Thông tin tại cuộc họp cho biết, công suất cung ứng trung bình mỗi ngày của các doanh nghiệp đạt khoảng gần 1.200 tấn oxy lỏng/ngày và có thể nâng lên thêm 50%- 100%. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không được để đứt gãy nguồn cung ứng oxy y tế



Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.