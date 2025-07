Bộ Y tế tạm dừng lưu thông lô viên sủi do không đạt chất lượng

Ngày 25.7, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có thông báo đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Apiroca-B (số lô 0335001, ngày sản xuất 26.3.2025, hạn dùng: 26.3.2027) của Công ty cổ phần Dược phẩm Apimed (phường Phú Thọ, TPHCM).

Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà máy dược Apimed - Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Apimed. Lô sản phẩm này bị tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng từ ngày 22.7.

Về lý do tạm dừng lô thực phẩm chức năng trên, Cục An toàn thực phẩm cho hay nguyên nhân do chất lượng sản phẩm không đạt, cụ thể là kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat) đạt 86,9 mg/viên.