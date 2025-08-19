Bộ Y tế lên tiếng về loại thuốc cấm khiến 1 người chết, 3 người nguy kịch

Bệnh viện Bạch Mai mới đây phát đi cảnh báo khẩn liên quan việc từ đầu năm 2025 đến nay tiếp nhận loạt ca bệnh dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone, loại thuốc chống viêm giảm đau không steroid, được sử dụng từ lâu để điều trị bệnh gout cấp, viêm cứng khớp đốt sống, tuy nhiên đã bị Bộ Y tế cấm từ năm 2001.

Trong số này, có 1 người chết, 3 người nguy kịch do tự dùng thuốc. 4 bệnh nhân gồm 3 nam, 1 nữ, người trẻ nhất chỉ mới 39 tuổi. Trường hợp tử vong là người phụ nữ 70 tuổi ở Phú Thọ.

Dù là loại thuốc bị cấm từ lâu, nhưng theo tìm hiểu của VietNamNet, trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada, các loại thuốc chứa thành phần Phenylbutazone vẫn được rao bán phổ biến với công dụng điều trị viêm khớp, đặc biệt là gout cấp tính. Giá bán dao động từ 170.000-220.000 đồng/hộp tùy cửa hàng.