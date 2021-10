Bộ Y tế: Không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích

Khi có kết quả xét nghiệmtestkháng nguyên nhanh âm tính: tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nếu kết quả xét nghiệmtestkháng nguyên nhanh dương tính, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và thông báo ngay kết quả dương tính xét nghiệmtestkháng nguyên nhanh tới cơ sở y tế nơi sinh sống (trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh,...);

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan công bố trênwebsitecủa Sở Y tế, phương tiện thông tin đại chúng danh sách sinh phẩm xét nghiệmtestkháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam; danh sách các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế có cung cấp các sinh phẩm này trên địa bàn để cơ quan, đơn vị và người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả.

