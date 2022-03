Bộ Y tế: Không có chuyện F0 được ra khỏi nhà

Bộ Y tế cho phép người dân tự xác định mắc Covid-19 bằng test nhanh, thay vì để nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa, theo hướng dẫn mới.

Nội dung trên được Bộ Y tế đưa trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19, ngày 14/3. Theo đó, người mắc Covid-19 được khẳng định nhiễm virus bằng xét nghiệm PCR hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Như vậy, quy định này đã có nhiều thay đổi so với trước đây.