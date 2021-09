Bộ Y tế: Khẩn trương rà soát người tiêm mũi 1, lập kế hoạch tiêm mũi 2 vaccine COVID-19

Đối với đơn vị có triển khai tiêm mũi 2 vaccine do hãng Pfizer sản xuất cho đối tượng đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Astrazeneca thì thực hiện báo cáo riêng theo Công văn số 5873/QĐ-BYT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế về triển khai tiêm vaccine Comirnaty do Pfizer sản xuất.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 27 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau. Bộ Y tế đã phân bổ hầu hết số vaccine đã tiếp nhận về các địa phương, đơn vị.

