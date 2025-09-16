Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Tờ trình của Bộ Y tế về việc thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

Theo Bộ Y tế, ông Tuấn có hành vi gian dối trong kê khai thành tích và công trạng để được xét tặng huân chương. Đây là hành vi nghiêm cấm theo điểm a, khoản 1, Điều 93 Luật Thi đua, Khen thưởng.