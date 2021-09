Bộ Y tế đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở 4 tỉnh, thành phố có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất

- Nguy cơ (vùng vàng): có 03 đơn vị (huyện Cần Giuộc, huyện Đức Hòa, TP Tân An).

- Nguy cơ cao (vùng cam): có 02 đơn vị (huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường).

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): có 0 đơn vị.

Trong ngày 21/9, tỉnh Long An tiêm được 9.500 liều vaccine COVID-19. Cũng trong ngày tỉnh ghi nhận 2 ca COVID-19 trong cộng đồng (giảm 13 ca so với ngày trước đó). Tích lũy số ca mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 30.850 ca.

