Bộ Y tế cấp phép kháng thể đơn dòng dự phòng Covid-19

Kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được FDA cấp phép, đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam nhằm bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao trước Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính khoảng 2% dân số toàn cầu thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 do bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao gồm: Người mắc bệnh nền (suy gan, suy thận, tim mạch, cơ xương khớp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - COPD…); đặc biệt là người bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng (do HIV, đang điều trị ung thư, ghép tạng…); hoặc mắc các bệnh hệ thống (lupus ban đỏ, viêm khớp, thoái hóa khớp…) càng trở nên yếu thế, nguy cơ nhiễm bệnh, chuyển nặng và tử vong ngày càng cao khi mắc Covid-19.