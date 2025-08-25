Bộ Y tế bác tin Việt Nam ghi nhận ca mắc bệnh Chikungunya

Trong ngày 24.8, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng, Việt Nam đã xuất hiện ca mắc Chikungunya đầu tiên. Bộ Y tế đã lên tiếng bác bỏ, nhấn mạnh từ đầu năm 2025 đến nay, chưa có trường hợp nào mắc bệnh này được ghi nhận trong nước.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh Chikungunya do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra, truyền qua muỗi Aedes - loại muỗi cũng là trung gian lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh không lây trực tiếp từ người sang người. Muỗi Aedes thường hoạt động mạnh vào ban ngày, cao điểm vào sáng sớm và chiều muộn.

Bệnh đang có xu hướng gia tăng tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, đồng thời ghi nhận nhiều đợt bùng phát ở châu Phi, Nam Á và châu Âu.