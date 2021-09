Bộ Y tế: 6 căng thẳng tinh thần mà người mắc COVID-19 có thể gặp phải

Nếu F0 ho kê đơn dùng thuốc giảm ho thông thường.



Đồng thời hướng dẫn F0 dùng thuốc kháng viêm, chống đông, thuốc kháng virus (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế; Có thể dùng thêm các vitamin khác và hướng dẫn sử dụng túi thuốc an sinh mà F0 nhận được (nếu có).

Theo Bộ Y tế, khi mắc COVID-19, F0 có thể gặp phải các tình trạng như: Sợ hãi và lo lắng về sức khỏe của bản thân và người thân; Các bệnh mạn tính, tâm thần trầm trọng hơn; uống rượu, hút thuốc nhiều hơn…

Trong hướng dẫn này, thêm một lần nữa Bộ Y tế nhấn mạnh, tất cả các trường hợp F0 khám, theo dõi và điều trị tại nhà chỉ là các trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Các trường hợp tiên lượng nặng hoặc ca bệnh nhẹ ở người có các bệnh mạn tính hay người cao tuổi cần được chuyển điều trị tại các cơ sở y tế có buồng bệnh hồi sức tích cực.

Bộ Y tế cho biết, đến nay TP HCM đã thiết lập gần 550 trạm y tế lưu động trên địa bàn. Tính đến ngày 10/9, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại nhà trên toàn thành phố là 101.775 người, trong đó có 70.056 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 31.719 trường hợp cách ly sau xuất viện.

