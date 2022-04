Bộ xương trên đồi thông và kẻ sát nhân lộ diện từ tình huống không thể ngờ

Vụ án đã xảy ra đúng 20 năm nhưng vẫn in hằn trong tâm trí Thượng tá Hồ Trọng Năm. Thời điểm đó ông Năm mang hàm Thiếu tá - Đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Cuối tháng 10/2002, sự mất tích của Nguyễn Thị Hải (17 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) khiến người dân ven biển xã Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu, nay là thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) không khỏi hoang mang. Tối hôm trước, Hải vừa trang điểm đẹp và rời nhà sau khi nghe 3 tiếng còi xe. Kể từ đó, cô không trở về, cũng không ai nghe được tin tức gì nữa.

So với các cô gái miền biển nơi đây, Hải nổi trội hơn cả vì cao ráo, xinh đẹp và có tài buôn bán. 17 tuổi nhưng cô đã tích góp cho mình được số vốn kha khá từ những chuyến buôn cá, sắm được nhiều vàng, quần áo đẹp hợp mốt và được nhiều trai làng "trồng cây si". Sự mất tích của Hải không những khiến gia đình lo lắng mà nhiều gia đình có con gái mới lớn không khỏi hoang mang bởi thời điểm ấy, nhiều thôn nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng Hải là cô gái sắc sảo, không dễ gì bị lừa đi. Hay cô đi làm ăn xa mà không tiện nói với gia đình? Suốt 3 tháng ròng rã, gia đình, chính quyền và lực lượng công an tổ chức tìm kiếm nhưng không có bất kỳ thông tin gì về Hải. Người thân của cô nuôi hi vọng Hải đang ở đâu đó chứ không dám nghĩ đến tình huống xấu hơn

Cái Tết nặng nề và lo âu trôi qua. Rằm tháng Giêng năm 2003, hành tung của Hải được hé lộ bằng một cách hết sức đau lòng. Hôm ấy, một người dân đi tảo mộ, khi qua một khe nước bên đồi thông thuộc xã Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu) thì đột nhiên con chó sủa inh ỏi, lao xuống khe nước. Thấy bất thường, người này đi theo, càng đi sâu vào khe, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. Nén nỗi sợ hãi đi tiếp, người này như rụng rời khi phát hiện dưới khe mấy đoạn xương giống xương người, liền vội vã chạy khỏi đó và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường. Đi ngược lên phía trên vị trí phát hiện xương khoảng 5m, trong một hõm ăn sâu vào núi, nhiều phần xương người được tìm thấy. Căn cứ vào chiếc vòng bạc trên xương tay nạn nhân và chiếc áo khoác tân thời, bước đầu nhận diện đây chính là cô gái bị mất tích 3 tháng trước. Kết quả giám định sau đó khẳng định nạn nhân chính là Nguyễn Thị Hải. Nạn nhân chết do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở.