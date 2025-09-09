Bộ xương 'Chiến binh Tràng An' 13.000 năm tuổi được an vị tại chùa Bái Đính

Theo báo cáo của Ban Quản lý di sản thế giới Tràng An, tại hang Thung Bình 1, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (Di sản Tràng An), các nhà khoa học phát hiện, công bố gây chấn động trong giới khảo cổ về bộ xương người tiền sử có niên đại khoảng 13.000 năm tuổi, được mệnh danh là “Chiến binh Tràng An”. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của khảo cổ học Việt Nam mà còn mở ra nhiều bí ẩn về sự tiến hóa, di cư và xung đột của nhân loại thời tiền sử.

Theo báo cáo của Ban Quản lý di sản thế giới Tràng An, bộ xương cổ xưa này được tìm thấy trong tình trạng bảo tồn tốt, thuộc giai đoạn cuối Kỷ Băng hà. Đặc biệt, các nhà khoa học đã lần đầu tiên tách chiết thành công DNA ty thể (mtDNA) từ di cốt người trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nơi vốn bất lợi cho sự lưu giữ vật chất di truyền. Đây được xem là mẫu DNA ty thể người cổ xưa nhất từng được tìm thấy không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Kết quả phân tích cho thấy cá thể này là nam giới, khoảng 35 tuổi, với thể chất cường tráng hiếm có ở thời kỳ tiền sử. Điều khiến giới khoa học sửng sốt là dấu vết tử thương, một mũi lao bằng đá thạch anh găm vào cổ.

Khảo nghiệm cho thấy vết thương gây nhiễm trùng, nạn nhân vẫn sống thêm nhiều ngày đến nhiều tuần trước khi qua đời. Vũ khí gây tử vong, mũi lao thạch anh, được chế tác tinh xảo, là loại hình khí cụ chưa từng ghi nhận trong khảo cổ Đông Nam Á. Đây chính là bằng chứng sớm nhất về xung đột vũ trang giữa các nhóm người tiền sử trên lục địa khu vực này.