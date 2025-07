Bộ Xây dựng lý giải nguyên nhân bất động sản tăng vọt

Thống kê của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, lượng giao dịch bất động sản bao gồm cả căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền tiếp tục có xu hướng tăng. Trong quý II có khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với con số 134.634 giao dịch của quý I/2025; trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 34.461 giao dịch thành công (bằng 102,61% so với quý I/2025 và bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024); lượng giao dịch đất nền có 122.560 giao dịch thành công (bằng 121,3% so với quý I/2025 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024).

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý II/2025 vào khoảng trên 25.294 căn/nền, bao gồm cả chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong số đó, tồn kho đất nền dẫn đầu với 11.717 nền, tiếp đó đến nhà ở riêng lẻ 10.290 căn và 3.287 căn chung cư. Như vậy, lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2025; trong đó đối với loại hình nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 109% so với quý I/2025,đất nền bằng 100,3% và chung cư bằng 140,5% so với quý I/2025.