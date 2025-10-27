Bộ Xây dựng khuyến khích giao dịch BĐS trên kênh online

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc thành lập “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất của Nhà nước”, hoạt động theo mô hình công khai, có cơ chế giám sát và lưu trữ dữ liệu tập trung.

Theo định hướng, Trung tâm này sẽ trở thành đầu mối cho các giao dịch mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế... bất động sản, đồng thời kết nối với hệ thống dữ liệu đất đai, công chứng và thuế để bảo đảm tính liên thông, tránh thất thu ngân sách và hạn chế các hành vi trốn thuế qua khai giá thấp.

Đáng chú ý, đầu năm nay, Bộ Xây dựng cũng được giao nghiên cứu mô hình giao dịch nhà đất trực tuyến tương tự giao dịch chứng khoán, cho phép người dân thực hiện toàn bộ quy trình từ đăng ký, công chứng, nộp thuế đến sang tên trên môi trường số. Đây là bước cụ thể hóa quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản, hướng tới mục tiêu người dân có thể “mua nhà, sang tên, nộp thuế chỉ bằng vài thao tác online”.