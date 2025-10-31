Bộ Xây dựng: Giá nhà đất đang bị chi phối bởi đầu cơ, tâm lý đám đông

Mới đây, cử tri tỉnh Quảng Trị phản ánh, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính khiến nhiều cán bộ, công chức phải di chuyển hàng trăm km đến trung tâm hành chính mới, kéo theo giá đất, thuê nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố bất ổn, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Giá nhà đất nhiều nơi chi phối bởi đầu cơ.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn, giá nhà tăng mạnh vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình, thấp, nhóm hưởng lương như người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.