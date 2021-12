Bộ Văn hóa lên tiếng về thông tin Quốc ca bị "đánh" bản quyền tại AFF Cup

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/12, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, tối 6/12 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.

Về vụ việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến chính thức.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.