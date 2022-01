Bộ Văn hóa đề nghị không bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội trong dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký văn bản số 58 ngày 7/1, gửi các sở quản lý văn hóa cả nước xung quanh nội dung tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Bộ đề nghị các sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.