Bỏ túi những mẹo giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng cao kỷ lục

Lái xe đúng cách, bảo dưỡng xe định kỳ sẽ giúp tài xế tiết kiệm được nhiên liệu. (Ảnh: Motor1)



Theo trang tin về nhiên liệu Hoa Kỳ (AAA), ngày 10/3, giá nhiên liệu xăng ở Hoa Kỳ là 4,31 đô la/gallon. Giá dầu diesel trung bình thậm chí còn cao hơn, ở mức 5,05 đô la/gallon. Tại Việt Nam, ngày 11/3, giá xăng RON-95 cũng đã chạm mốc 30.000/lít, đây là lần tăng thứ 7 liên tiếp kể từ giữa tháng 12/2021.

Vậy làm thế nào để có thể tiết kiệm nhiên liệu cho phương tiện khi di chuyển trên đường. Dưới đây là một số mẹo hay do Mia Bevacqua, người đã đạt được chứng chỉ dịch vụ ô tô xuất xắc của Mỹ chia sẻ.

Bảo dưỡng xe ô tô định kỳ

Xe ô tô sau một thời gian sử dụng sẽ khiến bộ lọc nhiên liệu hay lọc gió điều hòa bị bụi bẩn, dẫn đến tắc nghẽn. Cùng với đó, sau khoảng thời gian sử dụng, hệ thống phanh có thể bị bó cứng và vô lăng bị lệch sẽ làm tăng lực ma sát trên đường khiến phương tiện của người dùng cần nhiều năng lượng hơn để cung cấp sức mạnh cho động cơ vận hành.

Mặt khác, hãy để ý các cảnh báo trên bảng điều khiển nếu thấy đèn nháy sáng, có thể chiếc xe đang gặp những sự cố hỏng hóc. Vì thế, chủ nhân hãy mang xe ra gara hay các trạm dịch vụ của hãng để kiểm tra và khắc phục, tránh những hỏng hóc gây thiệt hại về kinh tế, đồng thời giúp chiếc xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Đảm bảo lốp xe được bơm hơi đúng tiêu chuẩn

Người dùng tránh nhầm lẫn giữa thông số hơi cho lốp xe mà nhà sản xuất khuyến cáo với áp suất tối đa được ghi trên vỏ lốp xe ô tô.



Theo Bevacqua: "Khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô có thể giảm 0,4% do lốp xe non hơi chỉ với 1 psi". Vì thế, tránh để tình trạng lốp xe của bạn quá non sẽ khiến phương tiện tốn xăng hơn rất nhiều. Một lưu ý khác là tài xế hãy bơm hơi đúng thông số mà nhà sản xuất đã khuyến nghị, tránh nhầm lẫn với áp suất tối đa được in trên lốp xe.