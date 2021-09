Bỏ túi list thực phẩm ăn nhiều không sợ béo

Một quả táo chỉ có 50 kcal. Nó làm cho bạn cảm thấy no và điều hòa tiêu hóa của bạn. Mận rất giàu vitamin C và kali, giúp duy trì tim và mạch của bạn.

Các loại quả mọng: Nho, việt quất, dâu tây

Nhóm trái cây này rất giàu vitamin C. Ngoài ra, việt quất còn là một loại thuốc lợi tiểu, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa. Dâu tây rất bổ dưỡng và giúp ích cho tiêu hóa cũng như hệ tim mạch.

Bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng

Những loại rau này là đồng minh của bạn trong cuộc chiến chống lại trọng lượng dư thừa. Một phần bắp cải thái hạt lựu chỉ có 7 kcal,bạn có thể bổ sung chúng vài lần một tuần.

Nhìn chung, nếu muốn giữ dáng, tốt nhất bạn nên ăn tối trước khi ngủ 3-4 tiếng. Chẳng hạn, nếu bạn đi ngủ lúc 11 giờ tối, bạn có thể bình tĩnh ăn lúc 7 giờ tối. Nếu thời gian ngủ của bạn bắt đầu vào lúc nửa đêm, thì hãy ăn lúc 8 giờ tối.

Xem thêm video đang được quan tâm: