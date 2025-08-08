Bỏ túi bí kíp khi mua nhà cũ để tránh hung họa, mang đại cát đại lợi

Trước cửa hay trong nhà có dán bùa chú

Điều này quan sát bằng mắt thường cũng rất dễ nhận ra. Nếu bạn đi xem một căn nhà mà thấy những vị trí trong nhà như trước cửa, trên tường nhà hay dưới chân giường có dán nhiều bùa chú, hay trong nhà treo đầy những vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy thì đó là điềm báo không lành.

Nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú như vậy cho thấy chắc chắn một điều là trước đó đã có thầy phong thủy về xem nhà, dùng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng có thể khẳng định căn nhà trước đó phong thủy không tốt, thậm chí có thể xuất hiện sự lạ. Bạn cần suy xét kĩ càng trước khi ra quyết định mua nhà, có thể xem lại căn nhà có điểm gì không thuận phong thủy, có thể tiếp tục sinh sống được hay không. Đừng quên chú ý phong thủy này khi mua nhà cũ.

Tìm hiểu trong nhà đã từng xảy ra sự cố gì