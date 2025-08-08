Bỏ túi bí kíp khi mua nhà cũ để tránh hung họa, mang đại cát đại lợi

Trước cửa hay trong nhà có dán bùa chú
Điều này quan sát bằng mắt thường cũng rất dễ nhận ra. Nếu bạn đi xem một căn nhà mà thấy những vị trí trong nhà như trước cửa, trên tường nhà hay dưới chân giường có dán nhiều bùa chú, hay trong nhà treo đầy những vật phẩm phong thủy trừ tà như hồ lô phong thủy thì đó là điềm báo không lành.
Nhà cần phải trấn yểm bằng bùa chú như vậy cho thấy chắc chắn một điều là trước đó đã có thầy phong thủy về xem nhà, dùng đạo chú để trừ tà hóa sát. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng có thể khẳng định căn nhà trước đó phong thủy không tốt, thậm chí có thể xuất hiện sự lạ. Bạn cần suy xét kĩ càng trước khi ra quyết định mua nhà, có thể xem lại căn nhà có điểm gì không thuận phong thủy, có thể tiếp tục sinh sống được hay không. Đừng quên chú ý phong thủy này khi mua nhà cũ.
Tìm hiểu trong nhà đã từng xảy ra sự cố gì
Đây có thể coi là một trong những điều quan trọng nhất khi bạn mua lại nhà cũ. Bạn không thể biết được những người chủ trước của căn nhà đã sống ra sao, liệu có xảy ra biến cố gì lớn trong căn nhà đó hay không. Thông thường điều này cần phải nhờ đến những chuyên gia về phong thủy hay tâm linh xem xét.
Nhà cần bán gấp, chắc chắn gia chủ có việc khẩn cấp dùng đến tiền hoặc muốn nhanh nhanh chóng chóng rũ bỏ căn nhà đã từng xảy ra sự lạ. Bạn cần tìm hiểu kĩ càng, bởi không ít trường hợp người nhà tử vong, chết bất đắc kì tử… vong hồn chưa siêu thoát còn ở lại ám ảnh người đang sống. Căn nhà như vậy không nên mua.
Nếu có điều kiện, bạn hãy mời những người có hiểu biết về phong thủy nhà ở đi xem nhà và mua nhà cùng mình để tránh những điều bất trắc gặp phải sau này. Còn nếu không có điều kiện, hãy cố gắng tìm hiểu những điều trên, tổng hợp các yếu tố và so sánh khi đi xem nhà. Bình tĩnh xem xét, bạn sẽ tìm được căn nhà ưng ý, nơi lưu giữ kỉ niệm hạnh phúc của cả gia đình bạn sau này.
Khung cửa chính không được biến dạng
Trong những điểm trên thì có thể nói, cửa chính là vị trí quan trọng nhất. Phong thủy cửa chính có tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận thế của gia chủ, mà qua hình dáng của cửa chúng ta có thể đoán định phần nào tính chất phong thủy này.
Thông thường, nếu khung cửa bị biến dạng hay cong vẹo, có nhiều khe hở… thì bạn cần hết sức lưu tâm. Đó có thể là dấu hiệu của căn nhà có phong thủy không tốt, đã lâu không có người ở, nguyên khí tiêu tan, lại mang theo sát khí. Cần thận trọng cân nhắc nếu căn nhà bạn định mua có hiện tượng này.
Thận trọng với nhà đã qua đại trùng tu
Có nhiều căn nhà nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng vào trong nhà, bạn có thể nhận thấy nó đã được xây sửa, trùng tu lại hoàn toàn. Khi ấy, có thể căn nhà đã từng trải qua nhiều thay đổi, ví dụ như nhà có hai phòng ngủ sửa thành ba phòng ngủ, ban công được cơi nới thành phòng ở, cũng có thể đặt thêm nhiều bình phong ở cửa ra vào.
Đối với dạng nhà như thế này, không phải không thể mua, chỉ là bạn cần phải xem xét và phân tích kĩ càng trước khi xuống tay mà thôi. Ví dụ bạn có thể dò hỏi thêm tại sao gia chủ sửa lại nhà đẹp đẽ hơn mà không ở, lại đem bán…
Tìm hiểu và phân tích phong thủy nhà ở là điều vô cùng quan trọng trong trường hợp này, chớ nên xem thường và cần lưu ý phong thủy mua nhà cũ để đón lành tránh dữ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.