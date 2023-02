Bỏ túi 4 mẹo khử mùi nhà vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả, người lười đến mấy cũng làm được

Nếu cảm thấy mùi dầu thơm quá nồng, bạn cũng có thể thử phương pháp dùng cây xanh để khử mùi hôi nhà vệ sinh. Phương pháp này đơn giản và tiết kiệm, so với phương pháp xông tinh dầu, không cần thường xuyên thay hoặc bổ sung hương liệu, chỉ cần đặt một hoặc hai chậu cây xanh trong nhà vệ sinh, thông qua quá trình quang hợp sẽ làm mới không khí trong nhà vệ sinh. Tất nhiên, phương pháp này tuy đơn giản, không thể đạt được hiệu quả ngay lập tức nhưng nếu sử dụng lâu dài sẽ có lợi ích rất lớn đối với cơ thể con người, dù sao đây cũng là phương pháp khử mùi tự nhiên nhất.

3. Phương pháp khử mùi bằng than hoạt tính

Ngoài 2 phương pháp trên thì phương pháp khử mùi bằng than hoạt tính cũng rất tốt. Than hoạt tính có tác dụng hấp phụ mạnh, có thể hấp thụ mùi đặc biệt trong nhà vệ sinh, đồng thời có chức năng hút ẩm đồng thời loại bỏ mùi hôi, rất thích hợp sử dụng trong nhà vệ sinh. Xét cho cùng, nhà vệ sinh là nơi tương đối ẩm ướt, sử dụng than hoạt tính có thể đạt được sự tích hợp khử mùi và hút ẩm, đây là một biện pháp hiệu quả đem lại nhiều lợi ích.

4. Phương pháp khử mùi bằng vỏ trái cây

Ngoài ra, còn có một cách hay khác là sử dụng "chất thải" cũng có thể khử mùi hôi nhà vệ sinh, đó là phương pháp khử mùi bằng vỏ trái cây. Chúng ta chỉ cần cho một ít vỏ trái cây còn thừa vào bồn cầu là có thể đạt được hiệu quả khử mùi hôi nhà vệ sinh. Tất nhiên, không phải vỏ trái cây nào cũng có thể khử mùi, và nếu đặt vỏ không đúng cách sẽ rất dễ thu hút muỗi. Các loại vỏ có tác dụng khử mùi bao gồm: dứa, bưởi, cam, chanh… Chỉ cần cho những vỏ trái cây này vào toilet là sẽ thơm tho ngay.