Bộ tứ sao nhí 'dậy thì thành công' cả nhan sắc lẫn diễn xuất

Kim So Hyun

Kim So Hyun sinh năm 1999, cùng tạo tiếng vang khi tham gia Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Càng trưởng thành, So Hyun càng xinh đẹp một cách nhẹ nhàng, mong manh và luôn chăm chỉ tham gia các dự án phim ảnh.

Cô nàng từng được ca ngợi là nữ thần cổ trang khi làm khách mời trong Golblin. Nữ diễn viên còn là nữ chính của loạt phim thanh xuân đình đám như School 2015, Love Arlam.

Mới đây, Kim So Hyun được xác nhận sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới Is It a Coincidence?. Nội dung kể về Lee Hong Joo, một nhà sản xuất phim hoạt hình sợ tình yêu do những ký ức đau buồn từ mối quan hệ trong quá khứ để lại.