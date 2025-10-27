Bộ Tư pháp thông tin về việc chấp hành hình phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết và Đinh La Thăng

Bà Hoa cho biết ông Trịnh Văn Quyết thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Theo PLO, tại họp báo, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông tin về tình hình thi hành nghĩa vụ dân sự của ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC).

"Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa thi hành án dân sự bao gồm khoản tiền phải sung công quỹ 683 tỉ đồng và án phí” - bà Hoa nói.

Còn việc xem xét giảm án phạt tù, theo bà Hoa, có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá. Cơ quan thi hành án dân sự không nằm trong Hội đồng đặc xá nên không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết việc cấp giấy xác nhận là theo yêu cầu của đương sự và nội dung giấy xác nhận cho thấy ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự đối với các khoản tiền nộp cho Nhà nước.