Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số đện thoại quốc tế đang tấn công khách hàng

Theo đại diện Cục Viễn thông, dù được cảnh báo liên tục nhưng nhiều người vẫn không may trở thành nạn nhân của vấn nạn này. Nhằm đối phó với tình hình phức tạp trên, Cục Viễn thông đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu các nhà mạng trong nước triển khai biện pháp kỹ thuật chặn các cuộc gọi giả mạo mục đích lừa đảo. Tính từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021 các nhà mạng đã ngăn chặn hơn 74 triệu cuộc gọi giả mạo giúp đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự xã hội (trong đó tháng 9/2021 đã chặn 3,5 triệu cuộc gọi giả mạo). Từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020, các nhà mạng di động đều nhắn tin đến toàn bộ thuê bao của mình 1 lần/tháng với nội dung khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Mới đây, Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng gửi tin nhắn FlashSMS/USSD để cảnh báo khách hàng đang nhận cuộc gọi từ quốc tế với nội dung tin nhắn: “Bộ TTTT: LƯU Ý! Cuộc gọi này là CUỘC GỌI TỪ NƯỚC NGOÀI, khách hàng cần cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại”.