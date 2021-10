Bộ trưởng Y tế lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong thời gian tới

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, về cơ bản, hiện chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 tại các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi từ vùng có dịch về các địa phương rất đông. Đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm có nguồn chủ yếu là những người trở về từ vùng dịch.



Mặc dù các tỉnh thành nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp nhưng tại Phú Thọ, Thanh Hoá, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người về từ vùng dịch.



“Chúng tôi lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố chiều 24/10.



Bộ trưởng đề nghị các địa phương rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn: TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Việc giám sát phải chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly phải theo đúng hướng dẫn.



Người đứng đầu ngành y tế nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc các địa phương phải coi công tác phòng chống dịch là trọng tâm để giữ được thành quả chống dịch đã có.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tại tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ do Bộ Y tế tổ chức chiều 24/10 - Ảnh: Nguyễn Nhiên Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 128 (Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”) và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Bộ trưởng đánh giá qua 10 ngày triển khai, các tỉnh thành cơ bản đáp ứng và linh hoạt thực hiện theo tinh thần thực tế của địa phương. Tuy nhiên vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc.



Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800, nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với Bộ Y tế để đạt được “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Quan trọng hơn, phải kiểm soát được tình hình dịch, tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo.



Một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vắc xin. Hướng dẫn của Bộ Y tế đã chỉ rõ, cố gắng bao phủ mũi 1 theo đúng đối tượng. Trong tháng 10 cần đạt bao phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi ở mức tối thiểu 80%; trong tháng 11 đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên 50 tuổi.



“Có những địa phương làm tốt nhưng có những nơi chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.



Ông yêu cầu các tỉnh thành đã được phân bổ vắc xin phải tăng tốc tiêm chủng. Đồng thời, khi triển khai tiêm, phải tuân thủ việc cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn.



Một tiêu chí quan trọng khác là chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điều trị, đảm bảo giường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc. Chuẩn bị đủ máy thở, có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, oxy… để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca tử vong; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực điều trị cho cán bộ y tế.



Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn còn địa phương có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên. “Đề nghị các địa phương chuẩn bị đủ số tiêu chí này. Trong Nghị quyết 128 và quyết định 4800 đều nêu: nếu không đảm bảo được sẽ phải nâng cao cấp độ dịch để ứng phó phù hợp”, Bộ trưởng lưu ý.



Liên quan đến công tác xét nghiệm, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, các địa phương phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 4800. Trong xét nghiệm phải lưu ý gộp mẫu, kể cả PCR cũng có thể gộp đến 20 mẫu. “Chúng ta làm theo đúng hướng dẫn để giảm chi phí xét nghiệm”, Bộ trưởng nói.



Đối với các bệnh viện, người đứng đầu ngành y tế khẳng định, chỉ xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng, nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế thanh toán, nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách Nhà nước chi trả. Không được thu tiền xét nghiệm của người bệnh.



Liên quan đến việc cách ly, phong toả phòng chống dịch, Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần phong tỏa và cách ly nhỏ nhất có thể, chỉ vài nhà trong một ngõ hay một vùng nhỏ trong xã, phường. Tại vùng phong toả, cách ly, cần làm xét nghiệm nhiều vòng lặp lại.



Việc khoanh vùng nhỏ nhất vừa giúp dập dịch nhanh chóng, vừa không ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân và không lãng phí nguồn lực chống dịch.



Trước quan tâm của không ít tỉnh thành về vấn đề theo dõi, cách ly người trở về từ vùng dịch, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát và triển khai biện pháp phòng chống dịch đối với những trường hợp này.



“Người đi từ vùng dịch về đã đủ điều kiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nhưng không có nghĩa là 'thả lỏng' mà phải dựa vào tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát”, Bộ trưởng nhấn mạnh.