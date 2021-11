Bộ trưởng Y tế: Không nên chờ tiêm đủ vaccine COVID-19 mới cho học sinh đi học

Tại phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 10/11, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu thực trạng một số tỉnh người lớn đi làm nhưng trẻ vẫn phải học trực tuyến. "Cử tri cho rằng đây là sự thận trọng quá mức mà không tính đến thiệt thòi của học sinh và khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà. Từ góc độ chuyên môn, Bộ trưởng ý kiến thế nào?", đại biểu Thủy nêu vấn đề.

Không nên chờ tiêm đủ vaccine mới cho học sinh đi học

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, mới đây, Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị với các địa phương, tinh thần là các địa phương không vì lo lắng quá mà hạn chế việc trẻ em đi học, nhất là các lớp đầu cấp như lớp 1, bậc tiểu học. Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng chống dịch khi mở cửa trường học trở lại, để vừa học nhưng cũng đảm bảo an toàn.

Các địa phương không nên chờ vaccine mới mở cửa trường học, vì hiện chỉ tiêm cho trẻ 12 tuổi trở lên. Hơn nữa, Bộ trưởng Y tế cho rằng rủi ro ở lứa tuổi 6-11 không lớn. Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương mạnh dạn cho các cháu đi học, nhất là địa phương ở cấp độ 1, 2.

Bộ trưởng Long nhắc lại Nghị quyết 128 nêu rõ cấp độ 1 đi học bình thường, nhưng đến nay mới có 22 địa phương có kế hoạch này; vùng cấp độ 3 mới kết hợp học trực tiếp với trực tuyến.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục đào tạo do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện WHO chưa thể dự báo dịch COVID-19 khi nào mới kết thúc và thời gian tới xuất hiện biến chủng mới không.

Trong tình hình đó, các nước thay đổi biện pháp phòng chống dịch, từ chỗ quyết tâm không có virus chuyển sang đáp ứng với thời kỳ mới. Hiện 105/134 quốc gia mở cửa trường học. Do đó, các địa phương ở nước ta cần linh hoạt trong việc quyết định cho học sinh trở lại trường, căn cứ vào cấp độ dịch của các địa bàn cấp tỉnh, huyện, thậm chí đến từng đơn vị cấp xã.