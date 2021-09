Bộ trưởng Y tế: 3 quận, huyện tại TP.HCM đã kiểm soát được dịch

Số mắc trong cộng đồng và số tử vong tại TP.HCM giảm rõ rệt



Sáng 11/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có báo cáo trước Ban chỉ đạo quốc gia về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 1 tuần gần đây.



Theo Bộ trưởng, tại một số địa phương tâm dịch, tỷ lệ ca Covid-19 cộng đồng đã giảm so với tuần trước. Tiêu biểu như Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%, Long An giảm 3%. Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc cũng giảm 30% so với tuần liền kề. Trong đó, TP.HCM giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%, Long An giảm 30%, Tiền Giang giảm 70%.



Số mắc mới trong cộng đồng và số tử vong tại TP.HCM đều đi xuống rõ rệt, dự kiến tới đây tiếp tục giảm. TP có 3 quận, huyện đã kiểm soát được dịch là quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ, gần như không phát hiện ca nhiễm mới sau 5 vòng xét nghiệm.



Tại Thủ đô Hà Nội ghi nhận một số ca mắc, chùm ca bệnh rải rác trong cộng đồng, vẫn còn các trường hợp không rõ nguồn lây. Bộ trưởng đề nghị TP đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để phát hiện sớm các ca cộng đồng.



Về kết quả thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch tại 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội, Bộ trưởng cho biết, nhóm 1 (đang kiểm soát tốt dịch bệnh) gồm có 8/23 địa phương: Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau.



Nhóm 2 (đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch) gồm 12/23 địa phương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu.



Nhóm 3 (cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch) gồm 3/23 địa phương: TP HCM, Bình Dương và Kiên Giang.



So với tuần trước, 2 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đã cải thiện từ nhóm 2 lên nhóm 1. Tỉnh Long An, Tiền Giang cải thiện từ nhóm 3 lên nhóm 2. Riêng Kiên Giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng (69,7%) nên chuyển từ nhóm 2 xuống nhóm 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, tiêm vắc xin và nhập khẩu thuốc điều trị



Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir (1,7 triệu liều) cùng một số thuốc khác, phục vụ chữa trị các ca Covid-19 trung bình, nặng. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống công ty dược nhập nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng, chống dịch bệnh lâu dài.



Chương trình điều trị có kiểm soát tại cộng đồng đã có tổng cộng 129.820 người bệnh tham gia, bước đầu đạt kết quả khả quan, giảm nhanh nồng độ virus ở người mắc sau điều trị.



Đến nay, số ca khỏi bệnh đã lên tới 338.000 người, còn 231.426 bệnh nhân đang được theo dõi. Tỷ lệ tử vong tại các tầng điều trị giảm rõ rệt, có 28 tỉnh chưa ghi nhận ca tử vong.



Về xét nghiệm đối với vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, các địa phương cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu. Riêng các vùng đỏ: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đã "quét" xét nghiệm đến lần thứ 3, tỷ lệ phát hiện ca nhiễm qua 3 vòng giảm rõ rệt.



Về vắc xin Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vắc xin, thực hiện tiêm được hơn 27 triệu liều cho người dân từ 18 tuổi trở lên.



Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi tại các tỉnh thành tâm dịch là: TP.HCM 100%; Bình Dương 82%; Đồng Nai 60%; Long An 100%; Hà Nội 77%. Riêng số mũi 2 đã tiêm tại TP.HCM là 896.835 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%).



Bộ trưởng thông tin, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 103,4 triệu liều vắc xin Covid-19. Bộ Y tế đang đàm phán và trao đổi với các đơn vị để cung ứng vắc xin cho năm 2022 dựa trên nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên; thực hiện tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).