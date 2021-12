Bộ trưởng Xây dựng nói về 3 nội dung lớn trong năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Năm 2022 khởi công một số dự án xây dựng lại chung cư cũ

Phát biểu tại hội nghị tổng kết Bộ Xây dựng diễn ra ngày 18/12, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tới 3 nội dung lớn, quan trọng trong năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: BXD).

Trong đó, thứ nhất là hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương.

Thứ hai, tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.