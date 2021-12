Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần tạo "ngân hàng cán bộ" như mô hình của Nhật Bản

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, hôm qua (30/11), đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn - đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2015 Bộ được giao 1.268 biên chế công chức và 4.867 biên chế sự nghiệp; đến năm 2021 được giao 1.140 biên chế công chức và 2.386 biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp.