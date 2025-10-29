Bộ trưởng Tài chính Mỹ được đề cử cho vị trí chủ tịch Fed

PV/VOV-Washington| 29/10/2025 07:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu với các doanh nghiệp trước khi lên đường sang Hàn Quốc cho biết, ông đang nghĩ tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho vị trí Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông vẫn đang cân nhắc ông Scott Bessent cho vị trí lãnh đạo của Fed mặc dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ không muốn đảm nhiệm vai trò này.

bo truong tai chinh my duoc de cu cho vi tri chu tich fed hinh anh 1
Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Ông Scott Bessent dự kiến sẽ trình lên Tổng thống Trump danh sách các ứng viên cho vị trí đầy quyền lực này sau lễ Tạ ơn. Chủ tịch đương nhiệm của Fed là ông Jerome Powell sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm sau.

Bên cạnh Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, ông Trump cũng đang cân nhắc rất nhiều người cho vị trí Chủ tịch Fed bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại diện Thương mại Jamaieson Greer.

Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước cuối năm nay. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed đương nhiệm Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Ông Powell thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của ông Trump vì không hạ lãi suất.

