Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập tướng lĩnh trên toàn cầu về nước họp khẩn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã triệu tập các sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ từ khắp nơi trên thế giới về dự cuộc họp tại Quantico, bang Virginia vào tuần tới. Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, đây là động thái hiếm hoi khi giới lãnh đạo quân sự Mỹ cùng tập trung tại một địa điểm.

Hiện chưa rõ lý do ông Hegseth đưa ra mệnh lệnh triệu tập khẩn cấp này. Hai quan chức cho biết việc điều động đột ngột đã tạo ra sự hoang mang trong số những người được yêu cầu tham dự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc, ngày 19/9/2025. Ảnh: Reuters

Các tướng lĩnh và đô đốc trong diện tham gia thường chỉ huy hàng nghìn binh sĩ, với lịch công tác được sắp xếp trước nhiều tuần, nhưng giờ toàn bộ kế hoạch của họ đã bị đảo lộn. “Mọi người đang gấp rút thay đổi lịch trình để xem có phải tham dự hay không”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Số lượng chính xác các sĩ quan sẽ tham dự vẫn chưa được xác định, song việc tập hợp nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao cùng lúc trong một phòng họp là điều rất hiếm thấy.

Trả lời báo chí, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết ngắn gọn: “Bộ trưởng Chiến tranh sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh” – động thái cần được Quốc hội thông qua. Văn phòng của ông Parnell không phản hồi các câu hỏi liên quan đến số lượng sĩ quan tham dự, mục đích cuộc họp hay lý do triệu tập gấp.

Tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, một cuộc họp như vậy “không có gì bất thường”.

Mỹ hiện triển khai lực lượng trên khắp thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước Trung Đông, dưới quyền chỉ huy của các tướng lĩnh hai, ba và bốn sao.

Bộ trưởng Hegseth đang tiến hành cải tổ Lầu Năm Góc với tốc độ được đánh giá là “gây choáng” khi sa thải nhiều tướng lĩnh cấp cao nhằm thực thi chương trình an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ các sáng kiến về đa dạng mà ông cho là mang tính “phân biệt đối xử”.

Tháng 2 năm nay, ông Hegseth đã cách chức Tướng Không quân C.Q. Brown – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – cùng 5 đô đốc và tướng lĩnh khác, trong một cuộc cải tổ chưa từng có trong giới lãnh đạo quân sự Mỹ.

Tháng trước, ông tiếp tục sa thải người đứng đầu Cơ quan Tình báo Lầu Năm Góc cùng hai chỉ huy cấp cao khác.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan 4 sao. Trong bản ghi nhớ cùng tháng, ông nêu rõ sẽ giảm ít nhất 20% số tướng lĩnh thuộc Vệ binh Quốc gia và thêm 10% trong tổng số tướng, đô đốc toàn quân.

“Nhiều tướng lĩnh, đô đốc hơn không đồng nghĩa với nhiều thành công hơn”, ông Hegseth khẳng định khi đó.

Với lệnh triệu tập khẩn cấp, nhiều người trong số các tướng lĩnh và đô đốc đó sẽ có mặt trong cùng một căn phòng. “Có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ… nhưng sự thiếu rõ ràng chắc chắn không giúp ích gì”, một quan chức Mỹ bình luận.