Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Trong quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng được ghi nhận "đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".

Trước đó, tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng nêu 6 định hướng lớn và dài hạn gồm: Phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số; Xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược theo tinh thần Make in Vietnam; Đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo; Xây dựng hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực của Bộ; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải phải tập trung vào giải quyết các bài toán chiến lược của đất nước, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị quốc gia, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP 2 con số; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là sự nghiệp chung của quốc gia, của toàn dân tộc.