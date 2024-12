Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tăng trưởng cả nước năm 2024 có thể đạt và vượt 7%

TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai… dự báo tăng trưởng cao trong quý IV, có thể dẫn dắt tăng trưởng cả nước năm 2024 đạt và vượt 7%. Dự báo trên được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, diễn ra sáng 7/12. Ông cho biết, nền kinh tế tiếp tục khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. "Các địa phương động lực như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai… dự báo tăng trưởng cao trong quý IV, dẫn dắt tăng trưởng cả nước năm 2024 có thể đạt và vượt 7%", Bộ trưởng nói. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, liên tục điều chỉnh dự báo tăng trưởng nước ta theo hướng ngày càng tích cực hơn; doanh nghiệp khôi phục niềm tin vào triển vọng kinh tế. IMF đánh giá Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng cao nhất thế giới, xuất khẩu mạnh, thu hút FDI tốt; quy mô xuất khẩu hàng hóa đứng thứ 23 thế giới, nhập khẩu thứ 22 thế giới. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: VGP) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội xem xét thông qua nhiều luật, nghị quyết, chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các vấn đề quan trọng cho phát triển đất nước trong năm 2025 cũng như các năm tiếp theo; đồng thời nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, khối lượng lớn công việc nhằm đạt kết quả cao nhất kế hoạch năm 2024. Bộ trưởng dẫn một số kết quả nổi bật như: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân có xu hướng giảm dần, 11 tháng tăng 3,69% so với cùng kỳ năm ngoái; hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực, lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch. Đặc biệt, các động lực tăng trưởng từ phía cầu phục hồi tích cực. Tính chung 11 tháng, tổng vốn FDI đăng ký khoảng 31,4 tỷ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 21,7 tỷ USD, tăng 7,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8%; khách quốc tế khoảng 15,8 triệu lượt người, tăng 41%. Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. "Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của nước ta, cam kết đầu tư và gắn bó lâu dài, đồng hành với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, điển hình như sự kiện ký kết giữa Chính phủ và Tập đoàn NVIDIA gần đây", Bộ trưởng nêu. Dự kiến tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính trong thời gian tới. Thứ nhất, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của các luật. Thứ hai, triển khai tổng kết Nghị quyết số 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Thứ ba, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ, công việc của năm 2024; ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2025, tạo đà tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Thứ tư, tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, xác định thể chế là "đột phá của đột phá", tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm nguồn cung và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2025. Ông Nguyễn Chí Dũng cũng lưu ý việc thúc đẩy các ngành, lĩnh vực, động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng điều phối vùng. Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... Ngoài ra, cần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; hoàn thiện quy định về bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm. Anh Nhật