Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng lần đầu tiên chính thức gặp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore trên cương vị mới; khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore nói chung và hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước bước tiến đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc và đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới; đánh giá cao hai bên đã hoàn tất xây dựng Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore để ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước dịp này, là phương hướng phát triển quan hệ song phương toàn diện hơn cho giai đoạn 5 năm tới.

Hài lòng trước tiến triển trong hợp tác kinh tế, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương hiện có, thiết lập các cơ chế hợp tác mới, nhất là kênh đảng; chú trọng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai kết quả đạt được tại các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, nhất là Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số, Hiệp định kết nối kinh tế.