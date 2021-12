Bộ trưởng Ngoại giao: Hình ảnh Việt Nam được quảng bá mạnh mẽ ra thế giới

Your browser does not support the audio element.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra sáng nay (15/12), tại Hà Nội. Hội nghị Ngoại giao với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Hội nghị có sự hiện diện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Hội nghị cũng có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo của các tập đoàn và các doanh nghiệp; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, hơn 70 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2021-2024, cán bộ của các đơn vị ngoại giao.